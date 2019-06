Iran: Trump, “importanti sanzioni aggiuntive lunedì”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti applicheranno “importanti sanzioni aggiuntive” contro l’Iran a partire da domani, lunedì 24 giugno. Lo ha detto via Twitter il presidente degli Usa, Donald Trump. “L'Iran non può avere armi nucleari! Sotto il terribile piano di (Barack) Obama, (gli iraniani) si sarebbero fatti strada verso il nucleare in un numero limitato di anni”, ha detto Trump, definendo “inaccettabile” il sistema di verifica dell'arricchimento dell'uranio istituito dal Piano d’azione globale congiunto (Jpcoa), l’accordo sul programma nucleare di Teheran firmato nel luglio 2015 dai paesi del cosiddetto gruppo 5+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti più la Germania) e dall'Iran. “Attendo con ansia il giorno le sanzioni saranno revocate e l’Iran diventerà di nuovo una nazione produttiva e prospera: prima è, meglio è!”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. (segue) (Was)