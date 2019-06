Georgia-Russia: presidente Zurabishvili a "Euronews", evitare escalation della tensione

- Evitare un’escalation della tensione fra Georgia e Russia: è questo il messaggio lanciato dalla presidente georgiana, Salome Zurabishvili, in un’intervista rilasciata a “Euronews” in cui commenta gli ultimi sviluppi dei turbolenti rapporti fra Tbilisi e Mosca. Il clima di tensione fra Russia e Georgia si è inasprito dopo l’aggressione subita da alcuni parlamentari russi nella sede dell’assemblea legislativa di Tbilisi e le correlate proteste che hanno portato alle dimissioni del presidente del parlamento Irakli Kobakhidze. Le manifestazioni svoltesi giovedì a Tbilisi sono state provocate dalla partecipazione dei delegati russi alla riunione dell'Assemblea interparlamentare sull'ortodossia organizzata nella sede del parlamento georgiano. I manifestanti hanno cercato di prendere d'assalto l'edificio ma sono stati dispersi dalle forze speciali, che hanno usato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e idranti. Il bilancio della serata di disordine pubblico è stato di 300 fermi di polizia e oltre 240 persone finite in ospedale per ricevere cure mediche di varia entità. (segue) (Res)