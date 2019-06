Georgia-Russia: presidente Zurabishvili a "Euronews", evitare escalation della tensione (2)

- Una situazione molto complessa per un paese come la Georgia e, anche per questo motivo, la presidente Zurabishvili ha invitato tutti a mantenere la calma. “Dobbiamo evitare un'escalation perché nessuno - né la Georgia, tanto meno Bruxelles - ha bisogno di un altro motivo di tensione nella regione, nell'intera regione. Continueremo a fare ciò che abbiamo fatto sinora, rispondendo pacificamente a qualsiasi tentativo di creare tensioni”, ha detto il capo dello Stato. Da Mosca, tuttavia, non arrivano posizioni concilianti: il presidente russo Vladimir Putin, infatti, ha firmato un decreto che vieta ai suoi connazionali di recarsi in Georgia. La risposta a questa posizione, secondo Zurabishvili, “è che i turisti devono continuare a venire in Georgia perché amano il paese, e i politici e i leader dovrebbero risolvere i problemi che sono alla base di quanto accaduto e risolvere questi problemi significa riunificare i territori georgiani. Ma questo non deve riguardare i turisti, non deve riguardare la popolazione e non deve incidere sulla situazione di pace che ha sinora prevalso in Georgia nonostante tutto”. (segue) (Res)