Georgia-Russia: presidente Zurabishvili a "Euronews", evitare escalation della tensione (3)

- La presidente ha espresso il suo parere sulle proteste dei giorni scorsi. “Penso che la reazione della popolazione sia naturale, ma non credo che dovremmo continuare in questa direzione. Ciò di cui questo paese ha bisogno più di ogni altra cosa è la stabilità interna perché è questa la nostra vera forza. C'è un problema politico con la Russia e tutti sperano che un giorno sarà risolto. Tuttavia, mentre la Georgia si sta sviluppando, essa ha un legame nei confronti dell'Unione europea, ed è questo ciò che è più importante”, ha spiegato Zurabishvili. Nelle prime fasi dei disordini, tuttavia, la presidente aveva accusato Mosca di tentare di destabilizzare il paese. “Penso che in Georgia, come in molti altri paesi, ci siano tentativi di destabilizzazione e questo è qualcosa su cui dovremmo essere molto attenti. In un paese come questo è molto facile giocare ad agitare i sentimenti della popolazione”, ha aggiunto. (segue) (Res)