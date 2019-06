Georgia-Russia: presidente Zurabishvili a "Euronews", evitare escalation della tensione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto turbolento, le autorità georgiane mantengono una certa unità d’intenti sulle priorità della politica estera del paese caucasico, ovvero l’integrazione euro-atlantica. Una posizione confermata anche dalle parole del capo dello Stato. “Questa è la nostra strada, abbiamo una prospettiva e questa prospettiva è l'Unione europea. Le tensioni con Mosca esistono, ma questo non ha impedito, per esempio, che un milione e mezzo di turisti russi venissero in questo paese senza alcun incidente con la popolazione”, ha ricordato Zurabishvili. (Res)