Turchia: oggi a Istanbul la ripetizione del voto del 31 marzo (2)

- Giovedì sera, 20 giugno, si è tenuto l’ultimo dibattito televisivo, che secondo il quotidiano “Daily Sabah” non ha visto una chiara affermazione da parte di nessuno dei due candidati. Imamoglu e Yildirim hanno recitato i rispettivi spartiti, senza correre inutili rischi. A testimonianza dell’importanza della posta in palio, secondo gli ultimi sondaggi condotti dal Centro di ricerca Orc l’affluenza dovrebbe essere persino più alta rispetto all’84,6 per cento del 31 marzo, forse poco sotto il 90 per cento. Murat Posteki, presidente dell’Orc, sostiene che l’incremento del numero degli elettori alle urne avrà un’incidenza sul risultato finale. “La nostra ricerca indica che gli elettori più indecisi, quelli che non hanno votato il 31 marzo, si trovano in circoscrizioni dove dominano l’Akp e i suoi alleati del Partito del movimento nazionalista (Mhp)”, ha osservato Posteki. (segue) (Res)