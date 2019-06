Turchia: oggi a Istanbul la ripetizione del voto del 31 marzo (4)

- Si tratta, secondo alcuni osservatori, della stessa dinamica elettorale delle elezioni generali del novembre 2015. Nel giugno precedente l’Akp non aveva ottenuto seggi sufficienti per garantire una maggioranza in parlamento, potendo contare solo su 276 deputati su 550. Tornati alle urne, gli elettori premiarono il partito di Erdogan con il 49,5 per cento dei voti e con 317 seggi nel nuovo parlamento. Dall’altra parte, tuttavia, vi sono altre considerazioni che spingono a non dare per scontata un’affermazione di Yildirim. La controversa decisione dell’Ysk di far ripetere le elezioni del 31 marzo scorso ha inevitabilmente provocato una diffusa irritazione verso le autorità. Il contesto che ha portato alla sconfitta dell’Akp nelle altre due maggiori città del paese, Ankara e Smirne, è rimasto sostanzialmente invariato, con una crisi economica che continua a ripercuotersi su ampi strati della popolazione. (segue) (Res)