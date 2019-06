Turchia: oggi a Istanbul la ripetizione del voto del 31 marzo (6)

- Parole che sono state già commentate dal presidente Erdogan, secondo cui si tratta di dichiarazioni figlie della rivalità tra Ocalan e Selahattin Demirtas, co-presidente dell’Hdp anch’egli in carcere. “C’è una lotta di potere qui. Ocalan manda un messaggio a Demirtas e alla montagna (riferimento alla base del Pkk sul monte Qandil, in Iraq) in quella che è a tutti gli effetti una disputa per la leadership”. Erdogan ha ricordato che una parte del Pkk, considerato dalle autorità turche un’organizzazione terroristica, appoggia la candidatura di Imamoglu, e l’Alleanza popolare – formata dal suo Partito giustizia e sviluppo (Akp) e dal Movimento del partito nazionalista (Mhp) – “non ha nulla a che fare con tutto questo”. Una reazione si registra anche dall’Hdp, che ha ribadito il suo invito agli elettori a recarsi alle urne il 23 giugno e a votare per il candidato del Partito repubblicano popolare (Chp). “Il 31 marzo abbiamo fatto vincere la democrazia proteggendo i nostri voti. Adesso andremo alle urne per far vincere nuovamente la democrazia e il popolo. Voteremo per la democrazia, la page e l’eguaglianza”, si legge in un post pubblicato su Twitter dall’account ufficiale del partito curdo. (Res)