Albania: premier Rama, proteste opposizione mirano a denigrarci agli occhi dell’Europa

- Le proteste dell'opposizione non mirano a spodestare il governo, ma a seminare paura e denigrare l'Albania agli occhi dell'Europa. Lo ha detto ieri sera il primo ministro Edi Rama nel corso di un comizio elettorale a Saranda, nel sud dell'Albania. "Le manifestazioni non sono state messe in scena per rovesciare il governo: il governo non può essere rimosso attraverso le proteste, ma mirano piuttosto a seminare paura tra la gente e denigrare l'Albania agli occhi dell'Europa", ha affermato Rama. "Ma perché sono così interessati a seminare paura e a metterci in cattiva luce dinnanzi all’Europa? Perché vogliono che la gente si opponga al voto per paura e così si assicureranno che una minoranza terrà in ostaggio il paese", ha detto. Il capo del governo ha aggiunto che "questa è la campagna elettorale più dura che abbia mai fatto e cui gli albanesi hanno assistito in tutti questi anni, perché è una campagna con avversari che non corrono faccia a faccia, ma con l'intenzione di minare l'istituzione fondamentale su cui si basa tutta la convivenza democratica, ovvero il diritto di voto", ha affermato il premier albanese.(Alt)