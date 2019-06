Libia: inviato Onu Salamé discute della ricostruzione di Bengasi con il sindaco della città

- Ghassan Salamé, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, ha visitato Bengasi e ha incontrato il sindaco Saqr Bu Jowari. In una dichiarazione su Facebook, il comune libico ha spiegato che Salamé e Bu Jowari hanno parlato degli sforzi per la ricostruzione di Bengasi – danneggiata dagli scontri tra le forze del generale Khalifa Haftar e i gruppi islamisti - e del rafforzamento del ruolo della Missione di sostegno Onu in Libia (Unsmil) nel capoluogo della Cirenaica. "I due hanno discusso dei progetti di ricostruzione e sviluppo nella città liberata dall'Esercito nazionale libico (Lna)", si legge nella nota. "Salamé e Bu Jowari hanno anche discusso la possibilità di istituire un fondo destinato al processo di ricostruzione sotto la supervisione di organismi di regolamentazione”. Il diplomatico libanese delle Nazioni Unite, infine, ha assicurato che la missione Unsmil avvierà a breve le operazioni all’interno della città della Libia orientale. (segue) (Res)