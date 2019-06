I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo-Serbia: portavoce Ue Kocijancic, serve ripresa dei colloqui per accordo pieno - Kosovo e Serbia devono tornare immediatamente al tavolo dei colloqui e raggiungere un accordo pieno e giuridicamente vincolante sulla piena normalizzazione delle relazioni. Lo ha detto la portavoce dell’Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Maja Kocijancic, al quotidiano “Koha”. "Questo sarebbe il modo migliore per garantire all'intera regione i benefici di questa riconciliazione e dei mezzi che beneficiano dell'integrazione regionale e dello sviluppo economico nella regione", ha affermato Kocijancic aggiungendo che sia gli Stati membri dell’Ue che gli Usa chiedono al governo di Pristina di sospendere le tariffe sui beni serbi. "Non c'è alternativa alla rapida ripresa del dialogo tra le parti: la tassa non è solo un motivo per bloccare il dialogo, ma anche una ragione per bloccare il percorso europeo del Kosovo", ha affermato Kocijancic. (segue) (Res)