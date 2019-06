I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: Corte di Appello proroga custodia per 31 arrestati a marzo nel nord del paese - La Corte d'Appello del Kosovo ha prorogato la custodia cautelare per i 31 uomini sospettati di corruzione, contrabbando e abuso di ufficio, arrestati lo scorso 28 maggio nel nord del paese. Secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”, i giudici hanno motivato la sentenza per possibile tentativo da parte dei fermati di manomettere le prove, influenzando i testimoni o fuggendo. Martedì 28 maggio le unità speciali della polizia di Pristina hanno compiuto numerosi arresti, fra cui 11 agenti della polizia kosovara, tutti di etnia serba. Nel corso delle operazioni sono stati registrati anche dei feriti, fra cui 5 poliziotti e almeno 6 civili, poi rilasciati, che avevano innalzato delle barricate a Zubin Potok per non far passare gli agenti. Sono stati arrestati e poi liberati anche due impiegati della missione Unmik, di cui uno russo e uno serbo. La procura kosovara ha fatto sapere che non sono stati arrestati tutti coloro per cui è stato spiccato un mandato, e che dunque le operazioni continueranno nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione. (segue) (Res)