Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett, revoca dazi su merci serbe primo passo per ripresa dialogo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier albanese ha precisato di "aver sostenuto dal primo giorno" la decisione sui dazi perché è stato "un urlo del Kosovo perché il mondo intero lo ascoltasse. Perché siamo impegnati da anni sul dialogo e non abbiamo ottenuto niente, mentre la Serbia continua ad aprire nuovi capitoli dei negoziati di adesione", ha detto, aggiungendo però che di sapere "che si tratti di una tassa nei confronti della Serbia, e non come un muro di fronte alla Germania, alla Francia e agli Stati Uniti, per impedire loro di aiutare il Kosovo nel suo faticoso percorso verso il riconoscimento da parte di tutti. Perciò, se questi grandi e insostituibili alleati chiedono solo la sospensione temporanea, in modo da poter aiutare il Kosovo, il rifiuto è, a mio parere, inconcepibile", ha sottolineato Rama, aggiungendo che Merkel e Macron "hanno proposto che se alla fine di alcuni mesi di dialogo, non ci sarà un risultato concreto per un accordo finale, al Kosovo sarebbe stata concessa la liberalizzazione dei visti", nell'area Schengen. (segue) (Kop)