Serbia-Kosovo: ministero Interno di Belgrado, quarta richiesta di Pristina a Interpol è "pressione politica" (4)

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si è detto allora "orgoglioso" della battaglia diplomatica condotta da Belgrado circa un'eventuale adesione del Kosovo all'Interpol. "Sono orgoglioso del fatto che la Serbia, (paese) senza molto denaro e potere è riuscita a battersi contro le potenze più forti al mondo e a mostrare quanto è importante tutelare la propria libertà, integrità e indipendenza", ha detto Vucic. Il capo dello Stato serbo ha poi sottolineato come Pristina non abbia ottenuto al primo turno di votazione neppure la maggioranza dei voti, laddove è necessario il consenso dei due terzi per un ingresso nell'organizzazione internazionale. "Questo indica da una parte come la Serbia abbia rafforzato la propria posizione, ma dall'altra che non dobbiamo essere euforici", ha ancora osservato Vucic aggiungendo che si tratta del successo "di un paese piccolo, combattivo e fiero". (segue) (Seb)