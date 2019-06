Bielorussia-Serbia: presidente Lukashenko riceve omologo Vucic, rapporti bilaterali eccellenti

- Il presidente della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, ha ricevuto oggi l'omologo della Serbia Aleksandar Vucic. Secondo una nota di Belgrado, i due interlocutori hanno constatato che i rapporti bilaterali politici sono ai massimi livelli. Vucic ha ringraziato Minsk per i 4 Mig-29 che la Serbia ha ricevuto dalla Bielorussia e per il basso costo della ristrutturazione attuata sui velivoli. I due presidenti hanno inoltre discusso della prossima visita di Lukashenko a Belgrado, che in precedenza Vucic aveva auspicato possa avvenire entro la fine di quest'anno. Vucic ha infine ringraziato la Bielorussia per il non riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. (Seb)