Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, Belgrado ha provocato annullamento vertice di Parigi

- La Serbia è responsabile dell’annullamento del vertice di Parigi fra le autorità di Belgrado e Pristina. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, esortando l’Unione europea a rafforzare il suo approccio nei confronti della Serbia. Pacolli ha scritto che il Kosovo non rimarrà, come dice lui, "ostaggio o isolato a causa delle fantasie serbe". Il summit di Parigi era stato convocato per il prossimo primo luglio dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel per rilanciare il dialogo tra Pristina e Belgrado. Il vertice doveva seguire a quello tenuto a fine aprile a Berlino. Al summit di Berlino non sono emersi risultati concreti, se non quello di una riattivazione dei contatti tra Kosovo e Serbia e del ruolo di Francia e Germania come attori influenti nella regione dei Balcani.(Kop)