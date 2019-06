Business news: esperti cinesi, capacità di raffinazione del petrolio a 360 milioni di tonnellate alla fine del 2018

- La capacità di raffinazione del petrolio della Cina è aumentata notevolmente negli ultimi anni, con una produzione annua di petrolio raffinato a 360 milioni di tonnellate alla fine del 2018, secondo le statistiche. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che cita esperti del settore intervenuti alla Confrenza Asia Downstream Technology & Markets tenutasi a Lianyungang, nella provincia orientale della Jiangsu. Gli esperti hanno spiegato che con l'aumento della produzione, la Cina è diventata il secondo paese al mondo per raffineria, solo dopo gli Stati Uniti, in termini di capacità. "L'attuale domanda globale di prodotti petroliferi continua a crescere a causa dell'aumento del consumo in Asia", ha dichiarato John Paisie, presidente di Stratas Advisors, una società di consulenza energetica globale. (Cip)