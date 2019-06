Business news: Marocco, degrado da inquinamento atmosferico costa l'1,62 per cento del Pil

- Il costo del degrado dovuto all'inquinamento atmosferico è stimato all'1,62 per cento del prodotto interno lordo (Pil) del Marocco. Lo ha detto a Rabat il segretario di Stato per lo sviluppo sostenibile marocchino, Nezha El Ouafi. Durante una riunione organizzata a margine della sua visita al Laboratorio nazionale per gli studi e il monitoraggio dell'inquinamento, alla presenza del capo del governo, Saad Eddine El Othmani, El Ouafi ha attribuito particolare importanza all’impatto diretto dell'inquinamento atmosferico sulle persone e sull'ambiente, osservando che il laboratorio "rimane lo strumento scientifico e tecnico della segreteria di Stato per lo sviluppo sostenibile in monitoraggio e controllo dell'inquinamento”. (Mar)