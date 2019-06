Business news: Ice organizza "country presentation" il 3 luglio a Roma

- Si terrà il prossimo 3 luglio a Roma una "country presentation" dedicata al Libano, organizzata da Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci). L'evento si terrà presso la sede dell'Ice di Via Liszt 21, dove interverranno rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale libanese dei seguenti settori: infrastrutture; energie da fonti tradizionali e rinnovabili; trattamento delle acque e trattamento delle acque reflue e agroindustria. Sarà possibile aderire all'iniziativa entro il 24 giugno, compilando il modulo sul sito internet dedicato. L'iniziativa si rivolge principalmente alle aziende ed altri attori economici italiani interessati ad approfondire le opportunità di investimento in Libano ed in particolare quelle offerte dai piani di sviluppo governativi e dai finanziamenti internazionali. Il Libano si presenta quale mercato interessante per la presenza di un'economia tradizionalmente aperta che ha permesso al Paese non solo di diventare un hub finanziario per le attività bancarie nel Medio Oriente, ma anche di affermarsi quale piattaforma privilegiata per l'accesso ai mercati dell'intera area mediorientale e del Golfo. La stabilità governativa ritrovata a fine gennaio 2019 con la formazione di un governo di coalizione a guida del primo ministro, Saad Hariri, ha permesso al paese di confermare la "Lebanon Economic Vision 2025-2035" che delinea la roadmap da seguire per raggiungere alcuni fondamentali obiettivi di crescita, tra i quali l'aumento del Pil la riduzione del debito pubblico e del rapporto deficit/Pil, la riduzione del tasso di disoccupazione, il miglioramento della bilancia commerciale. Nell'ambito di tale roadmap è stato lanciato il Capital Investment Program (Cip), del valore di 22 miliardi di dollari, il più importante programma di investimenti che il Libano abbia mai avuto: tale programma prevede il finanziamento di progetti nei settori prioritari quali energia, acqua, trasporti e acque reflue, tramite il sostegno sia della comunità internazionale che dei privati tramite Public-Private Partnership (Ppp). Le principali opportunità per le aziende italiane nell'ambito del Cip includono la partecipazione a gare, anche in joint-venture con aziende libanesi, e la partecipazione ai lavori come subcontractor o fornitrici di macchinari e materiali. (Res)