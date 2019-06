Business news: Algeria, campagna anti-corruzione decapita classe dirigente, ma l'economia è un'incognita

- L’Algeria accelera la campagna anti-corruzione promossa dal generale Ahmed Gaid Salah, capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale e viceministro della Difesa, sempre più uomo forte del paese nordafricano. Diverse figure di spicco dei vertici politici, economici, militari della cerchia dell’ex presidente Abedlaziz Bouteflika sono state coinvolte da una serie di inchieste per complotto "contro il popolo”: in manette sono finiti capitani d’industria, ex primi ministri, generali e personalità considerate intoccabili solo fino a poche settimane fa. Una vera e propria “tangentopoli” algerina volta a decapitare l’intera classe dirigente che ha governato il paese rivierasco per decenni. Gli inquirenti hanno accelerato le indagini nelle ultime settimane di pari passo con il depauperamento delle riserve in valuta estera, da tempo scese sotto la soglia dei 100 miliardi di dollari a causa della cattiva gestione degli ex vertici dello Stato. “L'Algeria non ha visto una crisi economica, ma una gestione dell'economia che ha sperperato denaro pubblico favorendo imprenditori che facevano i propri interessi e non quelli nazionali”, ha detto Gaid Salah all’inizio di questa settimana, in occasione di una visita presso la terza regione militare di Bechar, nell'ovest del paese. In un discorso dai toni aspri, il generale algerino ha accusato la classe economica dirigente di aver “preso in prestito somme molto elevate in via preferenziale senza fornire alcuna garanzia, incidendo in maniera evidente sullo sviluppo dell'economia algerina: queste pratiche di corruzione sono in totale e chiara contraddizione con le parole ipocrite pronunciate da questi ex leader”. Secondo l’economista Kamel Rezzik, il discorso pronunciato dal generale Giad Salah a Bechar è stato il più forte dall'inizio delle proteste popolare del 22 febbraio. "Il capo dell'esercito ha chiaramente accusato i passati governi di Bouteflika di aver sperperato il denaro pubblico e istituito un sistema di corruzione di cui beneficiavano amici e parenti. Gaid Salah ha sottolineato che questi politici hanno favorito alcuni uomini d'affari concedendo loro prestiti senza garanzie, una pratica decisamente dannosa per l'economia nazionale", ha detto Rezzik ad “Agenzia Nova”. (Ala)