Business news: Rabat al centro della strategia di crescita del gruppo Psa

- Il Marocco è al centro della strategia di crescita del gruppo automobilistico francese Psa. Lo ha affermato il vice presidente esecutivo di Psa per il Medio Oriente e il Nord Africa, Jean-Christophe Quemard. "È proprio in Marocco che il gruppo Psa ha scelto di istituire il proprio Centro decisionale regionale”, ha detto Quemard in un discorso pronunciato alla cerimonia di apertura “dell'ecosistema” del gruppo Psa in Marocco, presieduta dal re Mohammed VI. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale marocchina "Map", Quemard ha notato che lo stabilimento Psa Kenitra è pronto a produrre un modello “simbolo”: la nuova Peugeot 208. (Mar)