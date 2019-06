Business news: Atr inizierà ad operare in Angola da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Atr 72, aereo di linea regionale prodotto dal consorzio italo-francese Atr, inizierà ad operare in Angola a partire dall'inizio di luglio. Lo riferisce la stessa società in un comunicato, secondo cui a prendere in consegna sarà la compagnia privata BestFly che sarà dotata di due Atr 72-600 dal locatore Acia Aero per gestire servizi aziendali e di noleggio. Atr fornirà inoltre servizi di manutenzione e formazione a BestFly. “È naturalmente essenziale essere in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, che dipendono dalla flessibilità e dall'affidabilità delle nostre soluzioni, come abbiamo fatto sin dalla fondazione di BestFly nel 2009”, ha commentato Nuno Pereira, amministratore delegato di BestFly. “L'Atr 72-600 è un aereo che ha assicurato la connettività regionale in tutto il mondo grazie ai suoi imbattibili costi operativi e alla sua affidabilità di spedizione del 99,7 per cento, che lo rende l'aereo ideale per i nostri clienti aziendali e segna una tappa significativa nella vita BestFly che si evolve da operatore aereo puramente aziendale a operatore di aeromobili pendolari, sempre alla ricerca per trovare le soluzioni che meglio si adattano alle esigenze dei nostri clienti aziendali attraverso relazioni strategiche come quella con Acia e Atr. Non vediamo l'ora di accoglierli nella nostra flotta a luglio”, ha aggiunto. (Res)