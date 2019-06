Business news: Senegal, compagnia Sde ricorre a Corte suprema contro appalto fornitura acqua a francese Suez

- La compagnia statale del Senegal Senegalaise des eaux (Sde) ha presentato ricorso alla Corte suprema contro la francese Suez, contestando l'attribuzione a quest'ultima del mercato di fornitura dell'acqua nel paese. Lo riferisce la stampa senegalese. L'appalto, con il quale Suez si è aggiudicata la gestione del servizio pubblico per 15 anni, è stato assegnato a fine ottobre al termine di una gara fortemente contestata dalle compagnie concorrenti, la multinazionale francese Veolia e la stessa Sde: le due imprese hanno fatto appello contro la decisione all'Autorità garante dei mercati pubblici del Senegal (Armp). Ora, quest'ultima si era espressa a marzo contro l'attribuzione del servizio a Suez, accogliendo il ricorso di Veolia e Sde: una sentenza rovesciata lo scorso venerdì nell'appello formulato da Suez, nella quale Armp si dice invece favorevole all'offerta del gruppo francese, giudicata "più interessante dal punto di vista tecnico". L'appalto statale di Sde, che proseguiva dal 1996, è terminato a dicembre. Contestando in un primo momento l'appalto concesso a Suez, a marzo Armp chiedeva alle autorità di Dakar di riprendere in mano l'offerta della compagnia, e rifarne una valutazione finanziaria. (Res)