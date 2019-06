Business news: commissione parlamentare keniota favorevole a nazionalizzazione di Kenya Airways

- Una commissione parlamentare del Kenya si è espressa con favore sull'ipotesi di nazionalizzare la compagnia aerea Kenya Airways. Il comitato, riferisce la stampa locale, ha proposto di creare una holding con quattro filiali, una delle quali sarebbe la stessa compagnia ed un'altra gestirebbe l'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta. La valutazione parlamentare segue le dichiarazioni fatte di recente dal presidente del Consiglio di amministrazione della compagnia, Michael Joseph, che aveva aperto, sebbene controvoglia, all'ipotesi di nazionalizzare il vettore per sottrarlo alla crisi che sta attraversando. "Non vorremmo che Kenya Airways fosse nazionalizzata, ma se questo è il modo portare beneficio alla compagnia ed al settore dell'aviazione keniota, direi che è il modo giusto di procedere", ha detto il manager. Sulla compagnia, che attualmente appartiene per il 48,9 per cento allo stato del Kenya e per il 7,8 per cento ad Air France-Klm, pesa un debito di circa 2 miliardi di dollari. (Res)