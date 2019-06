Business news: Namibia, banche africane finanzieranno costruzione nave diamantifera più grande del mondo

- Cinque banche commerciali africane hanno siglato un accordo di finanziamento da 375 milioni di dollari con la compagnia namibiana Anglo American De Beers per costruire la più grande nave esistente per l'estrazione di diamanti. Lo riferisce la stampa locale. La cordata, che comprende Nedbank Namibia, Rmb Namibia, Standard Bank, Absa e Bank Windhoek, contribuirà al progetto per l'80 per cento, mentre una joint venture fra De Beers ed il governo namibiano (Debmarine Namibia) fornirà i restanti 94 milioni di dollari. Nel 2018 il settore dell'estrazione mineraria, di cui l'uranio e i diamanti costituiscono la parte principale, ha contribuito per il 14 per cento alla crescita del Prodotto interno lordo (Pil) della Namibia, secondo l'ultimo rapporto annuale della Camera delle miniere della Namibia. La nave, conosciuta con il nome di Amv3, sarà la settima della flotta della joint venture Debmarine Namibia, che estrae diamanti di alta qualità dal fondo dell'oceano utilizzando apparecchiature di rilevamento ad alta tecnologia. (Res)