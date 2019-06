Business news: Coratella (Saipem), Nigeria ha grande potenziale nel settore Gnl

- La Nigeria vanta un grosso potenziale nel settore del gas naturale liquefatto (Gnl), in cui Saipem mira ad essere un punto di riferimento. È quanto dichiarato dal Chief Operating Officer della divisione E & C Onshore di Saipem, Maurizio Coratella, in un’intervista rilasciata al quotidiano nigeriano “This Day”. “Storicamente la Nigeria è un mercato importante per Saipem, grazie all'opportunità che ci ha offerto di contribuire allo sviluppo di varie e diverse infrastrutture petrolifere e del gas, anche in alcune delle parti più remote del paese. Il Gnl è la nostra priorità e con progetti monumentali come Nlng Train 7 il futuro nigeriano rimane molto luminoso. Saipem mira a stabilire gli standard per essere il riferimento per i progetti Gnl in Nigeria e nel mondo, come risultato del suo modello di professionalità, know-how ed esecuzione, nel rispetto del nostro impegno nei confronti delle realtà locali dei paesi in cui operiamo”, ha spiegato Coratella. (Res)