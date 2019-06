Business news: Cina-Usa, Pechino ribadisce apertura a consultazioni sul commercio

- La Cina ha ribadito la disponibilità a risolvere le controversie commerciali con gli Stati Uniti attraverso i negoziati, mentre l’avvio delle audizioni aziendali pubbliche a Washington ha esibito la crescente contrarietà degli attori economici Usa a una ulteriore intensificazione della guerra dei dazi. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, ha ribadito l’apertura al dialogo rispondendo a una domanda sulle udienze pubbliche relativa alle tariffe statunitensi proposte per circa 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Secondo i resoconti dei media, le associazioni e le società industriali statunitensi, tra cui l'American Apparel and Footwear Association, Qualcomm e Intel hanno detto all'udienza di avere poche alternative oltre alla Cina per la produzione di abbigliamento, elettronica e altri beni di consumo mentre l'amministrazione Trump prepara nuove tariffe che riguardano il commercio Usa-Cina. (Cip)