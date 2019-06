Business news: ferrovie indiane, governo punta a ridurre tempo di percorrenza Delhi-Mumbai a dieci ore

- Nei prossimi quattro anni, potrebbe essere possibile raggiungere Mumbai da Nuova Delhi in sole dieci ore con un treno ad alta velocità. In modo simile, il tragitto da Nuova Delhi a Howrah potrebbe durare solo 12 ore. Le Ferrovie indiane si sono poste l'obiettivo di aumentare la velocità massima dei treni su questi tragitti fino a 160 chilometri orari per ridurre il tempo di viaggio tra la capitale nazionale e la capitale finanziaria di ben cinque ore, e di tagliare cinque ore e mezza di viaggio tra Nuova Delhi e Calcutta. Il treno più veloce (Rajdhani) ad oggi raggiunge una velocità massima di 130 chilometri orari e per collegare Nuova Delhi e Mumbai, distanti oltre 1.300 chilometri, ci vogliono più di 15 ore. Questa proposta è una delle tante che il servizio ferroviario indiano ha elencato seguendo la sua agenda dei cento giorni durante il secondo mandato del primo ministro Narendra Modi. (Inn)