Business news: Cina-Usa, negoziatori commerciali seguiranno le seguenti istruzioni dei presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali negoziatori commerciali di Cina e Stati Uniti comunicheranno in linea con le istruzioni dei rispettivi capi di Stato, ha riferito il ministero del Commercio cinese. "I team di negoziazione di entrambe le parti attiveranno seriamente le istruzioni e prepareranno la riunione dei due capi di Stato durante il vertice del G20 a Osaka", ha detto il portavoce del ministero, Gao Feng in una conferenza stampa. I principi e la posizione della Cina nei negoziati commerciali sino-statunitensi sono stati coerenti e chiari, e le preoccupazioni centrali della Cina devono essere adeguatamente trattate, ha affermato il portavoce. "Abbiamo notato che le parti, compresi esportatori e imprese manifatturiere statunitensi, hanno avanzato obiezioni alle tariffe aggiuntive sui beni cinesi e alle preoccupazioni sull'inevitabile impatto delle tariffe sulle società statunitensi e sulle famiglie ordinarie", ha detto Gao, che poi aggiunto: "Non c'è vincitore in una guerra commerciale". (Cip)