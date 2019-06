Business news: Egitto raggiunge accordo con Israele per risarcimento mancate forniture gas

- L'Egitto ha firmato un accordo con la Israel Electric Corporation, di proprietà statale, che prevede il pagamento di un'ammenda di 500 milioni di dollari da elargire nei prossimi 8 anni, ponendo fine a una disputa durata sette anni a seguito dell'arresto delle esportazioni di gas verso Israele. Secondo la stampa egiziana, in base all’accordo firmato l'Egitto pagherà una prima tranche di 60 milioni di dollari alla società israeliana, a cui seguirà un altro versamento di 40 milioni dopo 6 mesi dall’attivazione dell'accordo. In seguito, l'Egitto pagherà 26 rate da 25 milioni di dollari ciascuna distribuite su otto anni. Nel caso in cui l’Egitto non versi due rate consecutive, la società israeliana ha il diritto di annullare l'accordo dopo aver rimborsato i versamenti ricevuti in precedenza. Nell’aprile del 2012, l’Egitto ha interrotto in modo unilaterale la fornitura di gas che garantiva a Israele attraverso il gasdotto Arish-Ashkelon a seguito di una serie di sabotaggi da parte dei gruppi terroristici attivi nel Sinai. All'inizio di dicembre 2015, Israeli Electric Corp ha vinto una causa arbitrale contro le egiziane Egpc ed Egas che sono state condannate a pagare 1,8 miliardi di dollari di risarcimento dalla Camera di commercio internazionale. L’Egitto ha in seguito impugnato la decisione, negoziando un risarcimento di entità inferiore. Lo scorso aprile la Israel Electric ha annunciato che le due parti erano vicine ad un accordo per il pagamento di un risarcimento di 500 milioni di dollari in otto anni. La disputa non ha impedito di raggiungere un accordo per l’esportazione di gas dai giacimenti israeliani verso l’Egitto. All’inizio del 2018 l’israeliana Delek Drilling e il suo partner Noble Energy hanno firmato un accordo con l’egiziana East Mediterranean Gas (Emg) per l’esportazione di gas naturale dai giacimenti offshore israeliani di Tamar e Leviathan. A inizio giugno Delek Drilling ha annunciato l’avvio di vendite commerciali di gas naturale estratto dal giacimento di Tamar verso l’Egitto entro il 30 giugno attraverso il gasdotto sottomarino tra Ashkelon e El Arish, in Sinai. L’infrastruttura, estesa circa 90 chilometri, è di proprietà della società egiziana East Mediterranean Gas (Emg). Lo scorso settembre, il 39 per cento della Emg è stato acquisito dall’israeliana Delek Drilling, della statunitense Noble Energy e dell’egiziana Egyptian Gas Transportation Company East Gas (Egcl). A fine anno, inoltre, è prevista l’aggiunta del gas prodotto da un altro giacimento israeliano: il Leviathan, che dovrebbe iniziare la produzione per la fine del 2019. (Cae)