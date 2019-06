Business news: alleanza Renault-Nissan fa squadra con Waymo per la guida autonoma

- L’alleanza tra le case automobilistiche Renault e Nissan ha concordato l’avvio di un partenariato con lo sviluppatore di veicoli a guida autonoma Waymo per esplorare l’offerta di servizi di trasporto senza conducente in Giappone e in Francia. Le tre aziende hanno siglato un accordo esclusivo per lo studio dei dettagli relativi sia al trasporto di passeggeri che di merci; Nissan e Renault istituiranno delle joint venture in entrambi i paesi nell’ambito dell’iniziativa. Mitsubishi Motors, terzo membro dell’alleanza Renault-Nissan, non sarà inizialmente coinvolto nel progetto con Waymo, ma potrebbe aderire successivamente. Grandi aziende globali sono in corsa per lo sviluppo delle tecnologie di guida autonoma; Waymo, una unità di Alphabet (Google), è uno dei leader del settore. (Git)