Business news: presidente Foxconn, "nessun piano di aumento capacità produttiva fuori da Cina"

- Il nuovo presidente dell'azienda taiwanese Foxconn, Liu Young-Way, ha detto che al momento l'azienda, uno dei principali fornitori di Apple, non ha in programma di aumentare la capacità produttiva al di fuori della Cina. Lo riferisce la stampa internazionale che spiega che il neo presidente, eletto dopo che il fondatore dell'azienda Terry Gou si è fatto da parte per candidarsi alla presidenza di Taiwan, ha dichiarato di non essere a conoscenza delle richieste dei clienti di Foxconn di spostare parte della produzione fuori dalla Cina. (Cip)