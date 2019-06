Business news: "Handelsblatt", ombre su contratto milionario tra azienda tedesca Kmw e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei maggiori contratti dell'industria della difesa tedesca, quello tra l'azienda Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) e il Qatar per la fornitura di mezzi corazzati, cannoni e altri armamenti, potrebbe finire al centro di uno scandalo per corruzione. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, spiegando che, secondo quanto stabilito dal Tribunale cantonale di Zug in Svizzera, Kingdom Projects, società con sede a Doha, avrebbe ricevuto più di 28 milioni di euro, forse addirittura 50, per facilitare la conclusione del contratto tra il Qatar e Kmw. L'azienda tedesca ha respinto ogni accusa di corruzione in merito all'intesa raggiunta con il Qatar e approvata dal governo tedesco nel 2012. Il contratto, dal valore di 1,9 miliardi di euro, prevedeva la fornitura di 62 carri armati Leopard 2A7+, 24 obici semoventi PzH2000, 24 cannoni antiaerei, sei veicoli corazzati da recupero e circa 250 blindati. Come nota “Handelsblatt”, il ruolo di Kingdom Projects nella vicenda “non è chiaro”: dalla società qatariota fanno, infatti, sapere di “non aver mai avuto nulla a che fare con Kmw”. L'azienda tedesca ha, invece, ammesso “una relazione d'affari” con Kingdom Projects, ma, adducendo motivi di riservatezza, non ne ha precisato il contenuto né ha dato maggiori spiegazioni sul suo coinvolgimento nel contratto con il Qatar. Rappresentanti di Kmw si sono limitati a rendere noto che l'azienda ha versato a Kingdom Projects “una compensazione per il sostegno” in Qatar. Come riferisce “Handelsblatt”, “nessuno conosceva Kingdom Projects finché un mercante d'armi svizzero non l'ha chiamata in causa a dicembre del 2018”. L'uomo sostiene di dover “ricevere milioni di euro come parte del contratto tra Kmw e il Qatar”. In particolare, il Tribunale cantonale di Zug afferma che il mercante d'armi svizzero “ha fatto causa a Kmw per il mancato pagamento delle commissioni sulla mediazione che ha portato alla vendita di forniture militari alle Forze armate del Qatar”. In particolare, il mercante d'armi svizzero, già attivo in Qatar, ha chiesto a Kmw il 50 per cento delle commissioni pagate a Kingdom Projects. La società di Doha avrebbe fornito a KMW “servizi per l'impresa e interpreti, niente che possa essere pagato milioni”. Kingdom Projects avrebbe, inoltre, garantito che il governo del Qatar avrebbe effettivamente pagato la commessa. Tuttavia, si chiede “Handelsblatt”, “se nell'affare erano coinvolti direttamente i governi di Germania e Qatar, a che serviva Kingdom Projects?”. Dalle informazioni disponibili, risulta che la società offre vaghi servizi di consulenza e “il suo indirizzo è una cassetta postale”. Tuttavia, “è noto che Kmw ha formato una joint venture con Kingdom Projects, Kingdom Logistic Service (Kls), detenuta al 90 per cento dai qatarioti e al 10 per cento dai tedeschi”. Kls si occupa di lavori di “costruzione, riparazione e manutenzione”. Dalle offerte di lavoro di Kls si apprende che la società ricerca “tecnici per i carri armati del genio pionieri e coordinatori per l'addestramento all'impiego dei Leopard 2”. Kls non fa alcun riferimento a Kingdom Projects. Ciò, scrive “Handelsblatt”, “alimenta i sospetti: non è un mistero, infatti, che le aziende tedesche facciano affari dove fiorisce la corruzione, perché in alcuni paesi non vi è altro modo”. (Geb)