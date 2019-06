Business news: emiratina Damac in pole position per acquisizione brand Roberto Cavalli

- La società Damac Properties, con sede a Dubai, è in pole position per l'acquisizione del marchio di moda italiano Roberto Cavalli. Lo rende noto una fonte emiratina al quotidiano “Erem news”, ricordando che il gruppo è già partner della griffe in un progetto immobiliare. Secondo quanto si apprende, Damac dovrà ora vedersela con due rivali: la Bluestar Alliance e Diesel, che avrebbero già presentato offerte vincolanti per comprare il 100 per cento del capitale Cavalli. (Ala)