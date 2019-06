Business news: Marocco, inaugurato l'impianto automobilistico Psa a Kenitra

- Il re del Marocco Mohammed VI ha presieduto presso la Zona Franca dell'Atlantico, nel comune di Amer Saflia (provincia di Kenitra), la cerimonia d'inaugurazione del nuovo impianto del gruppo francese Psa, progetto teso a incentivare lo sviluppo del settore automobilistico nazionale e illustrare l'eccellenza del "Made in Morocco". Il sovrano ha inaugurato il nuovo stabilimento di Psa, che prevede una produzione iniziale annua di 100 mila veicoli e motori associati, e l'inizio dei lavori di ampliamento di questo complesso industriale di ultima generazione, la cui capacità sarà raddoppiata anche prima del 2023 - la data stabilita per raggiungere questo obiettivo - e che alla fine genererà quattromila posti di lavoro circa. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, la cerimonia è iniziata con la proiezione di un filmato che evidenziava le diverse fasi nella realizzazione “dell'ecosistema Psa in Marocco”, l'impatto di questo progetto sul settore automobilistico nazionale e gli sforzi profusi per garantire il pieno successo. (Mar)