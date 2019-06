Business news: Algeria lavora per prezzo del petrolio tra 70 e 80 dollari al barile

- L’Algeria sta continuando a lavorare assieme ai suoi partner internazionali per la stabilità del mercato petrolifero e, in particolare, per un prezzo del barile tra i 70 e gli 80 dollari. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia, Mohamed Arkab, in un’intervista all’agenzia di stampa nazionale “Aps” rilasciata a margine di una sessione plenaria del Consiglio della nazione dedicata all’adozione del disegno di legge sul programma nucleare civile. Secondo il ministro, un tale prezzo sui mercati mondiali assicurerebbe infatti alla compagnia nazionale Sonatrach la continuità dei suoi programmi di sviluppi. Arkab ha sottolineato che la stabilità del mercato consentirebbe inoltre a tutti i paesi produttori – Opec e non Opec – di portare avanti i rispettivi programmi d’investimento e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti dei consumatori. “Vogliamo un prezzo che consenta a Sonatrach di aumentare le sue risorse e portare avanti i programmi di sviluppo. Questo prezzo è stato individuato in 70-80 dollari al barile, ha affermato il ministro. (Ala)