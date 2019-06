Business news: Congo-Kinshasa, Consiglio di Stato sospende licenza 2G del gruppo Vodacom Group

- Un tribunale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha confermato la sospensione da parte del governo della licenza di telecomunicazioni 2G dell'unità locale della sudafricana Vodacom Group. Lo ha reso noto in un comunicato John Aluku, capo dello staff del ministro delle Telecomunicazioni, aggiungendo che la sentenza, emessa dal Consiglio di Stato, non potrà essere impugnata. Vodacom Congo avrà ora tre mesi di tempo per rinegoziare la sua licenza 2G con il ministero prima che venga messa all'asta. Il costo del rinnovo della licenza è stata fissata a 65 milioni di dollari. Vodacom detiene attualmente una partecipazione del 51 per cento in Vodacom Congo. (Res)