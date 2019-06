Business news: Costa d'Avorio, Fmi stanzia ulteriori 134 milioni di dollari a sostegno crescita

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stanzierà 133,9 milioni di dollari a sostegno della crescita economica della Costa d'Avorio e a favore dell'inclusione sociale nel paese. Lo riferisce l'agenzia economica "Ecofin", precisando che il fondo si aggiunge al finanziamento di 889,7 milioni di dollari accordato dall'istituto di credito al paese nel 2016. Il prestito mira a sostenere una politica per la crescita e la stabilità macroeconomica ed a ridurre la povertà, con politiche volte a stimolare l'imprenditorialità del territorio. Il nuovo finanziamento è un "premio" per le buone prestazioni fatte da Yamoussoukro da questo punto di vista: l'Fmi ha infatti elogiato i risultati ottenuti nell'ambito del programma di sostegno, che ha rispettato i criteri fissati dall'istituto. Per l'Fmi è ora essenziale che le autorità ivoriane assicurino un migliore monitoraggio delle politiche volte a risolvere il debito dello Stato: questo dal 2016 è aumentato dal 48,4 per cento del Pil al 53,2 per cento nel 2018. Secondo le stime governative, tuttavia, il debito dovrebbe ridursi nel corso del 2019 per toccare il ​​49,6 per cento nel 2020. (Res)