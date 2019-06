Business news: Sudafrica, presidente Ramphosa promette 2 milioni di posti di lavoro per i giovani

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, si è impegnato a creare 2 milioni di posti di lavoro per i giovani nei prossimi dieci anni. Nel suo primo discorso da quando il suo partito Congresso di tutti i progressisti (Apc) ha vinto le elezioni legislative dello scorso maggio, il capo dello Stato ha definito il tasso di disoccupazione giovanile in Sudafrica, pari al 50 per cento, una "crisi nazionale", e ha affermato che la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento dell'istruzione e della salute saranno le priorità principali del paese. Di recente Ramaphosa ha annunciato la sua nuova squadra di governo, nella quale ha ridotto il numero di ministri da 36 a 28 e mantenuto alcuni suoi importanti collaboratori. Il governo presentato da Ramaphosa è più snello, e mantiene per il momento la promessa fatta in campagna elettorale di tagliare la spesa pubblica anche a livello dirigenziale, e di rilanciare un'economia in difficoltà. "Tutti i sudafricani sono consapevoli delle grandi difficoltà economiche che il nostro paese sta vivendo e dei vincoli che questa situazione ha posto sulle finanze pubbliche. È quindi imperativo che in tutte le aree e sfere del governo diamo priorità a rivitalizzare la nostra economia avendo la massima cura nell'uso dei fondi pubblici", ha detto il capo dello Stato in un discorso trasmesso dalle reti televisive locali. (Res)