Business news: Bangladesh, inflazione al 5,63 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Bangladesh è salita al 5,63 per cento a maggio, dal 5,58 per cento di aprile. Lo ha reso noto il ministero bengalese della Pianificazione. L’aumento è stato attribuito soprattutto al rincaro dei prezzi delle materie prime non alimentari. (Inn)