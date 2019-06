Business news: Cina, servizi ferroviari registrano aumento attività costante da gennaio a maggio

- I servizi ferroviari per passeggeri e trasporto merci cinese hanno aumentato la loro attività in modo costante nei primi cinque mesi di quest'anno, secondo dati dall'operatore nazionale ferroviario. Tra gennaio e maggio sono stati registrati 1,44 miliardi di viaggi per passeggeri, 118 milioni in più su base annuale, secondo la Corporazione Ferroviaria cinese (Crc). Il trasporto merci ha raggiunto 1,35 miliardi di tonnellate, con 63,79 milioni di tonnellate in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Solo a maggio, l'intera rete ferroviaria del paese ha registrato 301.48 milioni di viaggi, un aumento del 14,3 per cento su base annuale. La Corporazione Ferroviaria cinese ha attribuito l'ondata di viaggi alle vacanze per la festa del lavoro (May Day) di quattro giorni. Anche il trasporto merci è aumentato di 17,6 milioni di tonnellate fino a raggiungere i 287.62 milioni di tonnellate a maggio. (Cip)