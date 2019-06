Business news: Cina, volume transazioni commercio carbonio a 985 milioni di dollari a fine maggio

- Il mercato cinese del commercio delle emissioni di anidride carbonica ha registrato un volume totale di transazioni di circa 6,8 miliardi di yuan (985 milioni di dollari) sino alla fine di maggio, secondo i dati ufficiali diffusi dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente cinese. Circa 310 milioni di tonnellate di quote di emissioni di CO2 sono state scambiate nel paese: la Cina ha introdotto un mercato delle quote di emissione di CO2 in sette province e città nel 2011, per esplorare meccanismi basati sul mercato delle emissioni di gas serra. Nel 2017 è stato lanciato un mercato nazionale di scambio delle emissioni di CO2. Le emissioni di biossido di carbonio della Cina per Pil sono diminuite del 45,8 per cento nel 2018 rispetto al livello del 2005, un passo verso l'obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni intorno al 2030. (Cip)