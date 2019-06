Business news: Apple pronta a trasferire parte della capacità produttiva dalla Cina

- Apple, il colosso tecnologico di Cupertino, ha chiesto ai suoi fornitori di valutare i costi legati al trasferimento del 15-30 per cento della loro capacità produttiva dalla Cina ad altri paesi del Sud-est Asiatico, in vista di una profonda ristrutturazione della catena di forniture aziendali. Lo hanno riferito fonti aziendali anonime al quotidiano “Nikkei”. La richiesta dell’azienda californiana è stata innescata dalle protratte ostilità commerciali tra Washington e Pechino, ma diverse fonti affermano che anche se le tensioni verranno risolte, Apple non intende tornare sui suoi passi, a causa della preoccupazione legata all’eccessiva e crescente dipendenza dalla manifattura cinese. “Un basso tasso di natalità, un costo del lavoro crescente e i rischi dell’eccessiva centralizzazione della produzione in un solo paese sono fattori avversi che non muteranno”, ha dichiarato la fonte citata da “Nikkei”. “Con o senza l’ultimo round di tariffe (Usa) a 300 miliardi di dollari (di merci d’importazione cinesi), Apple intende seguire la vasta tendenza alla diversificazione della produzione”, ha aggiunto la fonte. (Was)