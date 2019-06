Business news: ministro Petrolio egiziano, autosufficienza produzione carburanti entro anno fiscale 2022-2023

- Il governo egiziano prevede di raggiungere l'autosufficienza nella produzione di carburanti entro l’anno fiscale 2022-2023. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, a margine del convegno “Energia e geopolitica in Medio Oriente”, organizzato a Beirut, in Libano. “L’Egitto mira a raggiungere l’autosufficienza di prodotti petroliferi sviluppando le raffinerie egiziane entro il 2022-2023", ha affermato El Molla. "C'è un interesse mondiale da parte degli investitori nel settore petrolchimico in Egitto, che stimolano la crescita del comparto”, ha aggiunto. El Molla ha annunciato che l'80 per cento degli arretrati dovuti dall’Egitto alle società straniere sono stati pagati. All'inizio di febbraio, El Molla ha annunciato che il suo paese rimborserà tutti gli arretrati, accumulati a causa dei disordini politici dal 2012, entro la fine del 2019. (Cae)