Roma: domani papa Francesco a Casal Bertone, deviazioni e chiusure a traffico e tpl

- Domani alle 18, in occasione del Corpus Domini, "papa Francesco sarà a Casal Bertone, nella parrocchia di Santa Maria Consolatrice. Già ore prima scatteranno divieti di sosta, con rimozione forzata dei veicoli eventualmente presenti, su via di Casal Bertone (tra il civico 127 e via Asinara di San Marzano), via Giuseppe Govone, via Antonio Baldissera, via Nicola Marselli, via Carlo Mezzacapo e via Cesare Ricotti, via Morozzo della Rocca, piazza Enrico Cosenza, via Latino Silvio". È quanto si legge sul sito di Muoversi a Roma. "In base alle esigenze di viabilità - si legge - potranno scattare chiusure al traffico su via di Portonaccio, tra largo Preneste e via Torelli/via di Casal Bertone, e a via Latino Silvio, tra via di Portonaccio e via della Stazione Prenestina. Possibili anche ulteriori chiusure. Limitazioni alla sosta e alla circolazione andranno ad aggiungersi a quelle per piazza Santa Maria Consolatrice, nel tratto da via di Casal Bertone a via Marselli. Per motivi di viabilità connessi all'evento ci saranno divieti di sosta anche su via della Stazione Vaticana. Deviazioni per i bus delle linee 409, 541 e 545. La mattina papa Francesco sarà in Vaticano per le consuete celebrazioni. Limitazioni alla viabilità e alla sosta sulle strade a ridosso di San Pietro". (Rer)