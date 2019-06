Business news: Nissan apre a rappresentanza Renault nei comitati decisionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nissan Motor ha proposto la creazione di un nuovo comitato per la governance nel consiglio di amministrazione aziendale, in aggiunta ai tre che dovrebbero occuparsi di revisione dei conti, nomine e compensi dei dirigenti aziendali, per far spazio al presidente e all’amministratore delegato di Renault, e placare così lo scontro di potere tra i due costruttori di automobili in vista dell’imminente assemblea degli azionisti di Nissan. I tre comitati, cui andrebbe ad aggiungersi eventualmente il quarto, sono previsti dal piano di riforma della governance aziendale approntato da Nissan, che Renault minaccia però di affossare con una astensione dei suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell’azienda giapponese. Secondo fonti aziendali citate dal quotidiano “Nikkei”, Nissan starebbe contemplando di riservare più di un seggio del nuovo comitato al presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, e all’amministratore delegato, Thierry Bollore. (Git)