Business news: Filippine, governo monitorerà operazioni di China Telecom

- Le future operazioni nelle Filippine di China Telecom, che ha ottenuto la licenza di operatore di telefonia mobile in quel paese, verranno strettamente monitorate da una piattaforma di sicurezza informatica governativa appositamente progettata per vigilare contro lo spionaggio e altre potenziali minacce online. In un contesto globale di crescente preoccupazione per i risvolti di sicurezza delle operazioni condotte dai colossi tecnologici cinesi, l’azienda di Stato cinese China Telecom è principale azionista di Mislatel, terzo operatore di telefonia mobile delle Filippine, che riceverà la licenza operativa il prossimo 8 luglio. “Saremo noi a monitorarli”, ha dichiarato il segretario dell’Ict filippino Elisio Rio. “Dovrebbero assicurare di non divenire una minaccia per la nostra sicurezza nazionale, o perderanno la loro licenza”, ha aggiunto il segretario. (Fim)