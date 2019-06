Business news: premier cinese Li, Pechino amplierà accesso imprese straniere a più settori mercato

- La Cina continuerà ad ampliare l'accesso delle aziende straniere al mercato in una vasta gamma di settori. Lo ha dichiarato il premier cinese Li Keqiang durante un incontro a Pechino con 19 leader di aziende di tutto il mondo, riunite per partecipare al settimo summit del Global Ceo Council. Presidenti e amministratori delegati di importanti società tra cui Ups, Volkswagen, Rio Tinto, Nokia, Schneider Electric, Abb e ArcelorMittal hanno partecipato all'incontro. "La Cina accoglie con favore più capitali stranieri e il paese si impegnerà a costruire un ambiente imprenditoriale orientato al mercato, basato sulla legge e internazionalizzato", ha detto Li nel suo intervento. Il premier ha poi aggiunto che nel contesto di crescente incertezza e instabilità nella situazione internazionale, le società transnazionali dovrebbero collaborare per contribuire a stabilizzare e spingere per la crescita del commercio globale e dell'economia, migliorare le catene industriali globali e salvaguardare la pace in tutto il mondo. (Cip)