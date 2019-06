Business news: Marocco, British Group Cdc investe 200 milioni di dollari in Bmce Bank of Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Cdc britannico, interamente di proprietà del governo di Londra, ha investito 200 milioni di dollari in Bmce Bank of Africa, uno dei principali gruppi finanziari pan-africani, secondo quanto affermato in una nota. Cdc acquisirà una partecipazione di quasi il 5 per cento della Banca attraverso un aumento di capitale di 200 milioni di dollari, afferma la stessa fonte. Oltre all'investimento azionario, questa partnership strategica è un vero e proprio progetto industriale che consentirà al Gruppo Bmce Bank of Africa di rafforzare la propria posizione in Africa, sfruttando al contempo la più ampia rete del Gruppo Cdc nel continente. Tra i sette principali gruppi panafricani, Bmce Bank of Africa gode di una vasta esperienza nell'Africa sub-sahariana. Verso la fine degli anni Ottanta, la Banca d'Africa Bmce guidò con successo la ripresa della Banca per lo sviluppo del Mali e ristrutturò nel 2003 la Banca congolese, la prima banca commerciale del Congo-Brazzaville. (Mar)