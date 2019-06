Business news: Libia, previsto appalto per costruire due nuove acciaierie

- La Libyan Iron and Steel Co (Lisco), uno dei maggiori produttori di acciaio del Nord Africa, prevede di lanciare una gara d'appalto il prossimo mese del valore di un miliardo di dollari per costruire due nuovi impianti. Lo ha riferito il presidente del gruppo, Mohamed al Faqih, precisando che la Lisco ha iniziato a esportare i suoi prodotti verso l'Algeria e mira quest'anno ad aumentare la sua produzione. (Lit)